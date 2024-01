Una preziosa guida da tenere a portata di mano, consultabile facilmente in tutti i momenti, senza dover scorrere continuamente il dito sullo smartphone. Dal ristorante di lusso alla bottega che fa spuntini, ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche. Da qualche giorno è disponibile su Amazon “Dove mangiare in Emilia Romagna”, che in 320 pagine censisce circa un migliaio di locali fra ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, enoteche, bistrot ed altro, tutti uniti in quello straordinario patrimonio che è la cultura gastronomica emiliano romagnola.

La guida, che verrà periodicamente aggiornata, non classifica i locali con stelle o altri riconoscimenti. Non vuole entrare in questa logica: l’obiettivo è semplicemente quello di descrivere e dare informazioni su ogni locale, poi saranno i lettori a farsi un’opinione personale.

“Dove mangiare in Emilia Romagna” costa 19,76 euro e si può acquistare a questo link:

www.amazon.it/Dove-mangiare-Emilia-Romagna-Ristoranti/dp/B0CS6VP5NK