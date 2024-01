Post alluvione, de Pascale: “Servono risorse per imprese e privati. I fondi statali devono rimanere nel nostro territorio”

Il sindaco di Ravenna e presidente della provincia, Michele de Pascale, ha commentato la visita della premier Meloni e della presidente Von Der Leyen in Romagna, dopo 8 mesi dall’alluvione.

Per de Pascale è importante dare risposte e risorse ai cittadini e alle imprese che hanno subito danni, perché finora si parla solo degli interventi pubblici.

1,2 miliardi di euro è la disponibilità per gli interventi pubblici previsti in Romagna, dalle risorse del Pnrr, e de Pascale chiede che i fondi statali finora accordati per questi interventi restino nel territorio, vista la necessità post alluvione e nell’ottica di aumentare la sicurezza.