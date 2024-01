Sala slot di via Granarolo. Un esercente che ha tolto le macchinette: “Se c’è cambio di regole, vorremmo saperlo”

È alto il livello di rabbia di molti esercenti di Faenza di fronte alla notizia della possibile apertura della nuova sala slot in via Granarolo, la più grande della Romagna, fra le più grandi in Italia, nonostante la presenza di luoghi sensibili. Le varie attività in gran parte della città hanno salutato le ultime slot machine poco dopo la pandemia, rinunciando ad una quota molto importante di fatturato e vedendo andare in fumo investimenti anche corposi. Pandemia, allontanamento slot machine, alluvione. Una sequenza di eventi non semplice da affrontare per un imprenditore. Con uno di loro, che preferisce rimanere anonimo, abbiamo affrontato il tema della possibile nuova inaugurazione, vissuta come una beffa.