Acquisita nel 2001, la Biblioteca personale del Prof. Asmussen (1920 – 2002) si completa così con importanti testimonianze della sua vita accademica e privata, definendo il profilo di una personalità eclettica nel mondo accademico. Docente di filologia iranica presso l’Università di Copenhagen, studiò a Cambridge, Londra, Amburgo e Teheran. I suoi interessi spaziavano dalla storia delle religioni orientali alla linguistica, fino alla filosofia, caratterizzando in maniera rilevante la sua collezione bibliografica, nella quale risaltano anche libri di ornitologia, sul folklore e le fiabe, frutto di una passione che lo aveva accompagnato per tutti i suoi studi.

L’incontro con i familiari è avvenuto presso la Biblioteca del Campus di Ravenna, via Mariania 5, con un intervento del Prof. Antonio Panaino, che si operò nel 2001 per far arrivare questa importante collezione a Ravenna.