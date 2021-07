Danni alla fontana, Grillini (Iv) presenta un’interrogazione: “Perché non è stata messa in sicurezza ?”

Arrivano le prime reazioni politiche ai danneggiamenti avvenuti durante la festa per la vittoria dell’Italia ai Campionati Europei di calcio. Stamattina Alessio Grillini, capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale, ha presentato un’interrogazione in previsione del consiglio comunale del 26 luglio per capire le future intenzioni del Comune di Faenza nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti, per capire l’entità dei danni e le responsabilità. Secondo Grillini, infatti, la fontana monumentale poteva e doveva essere messa meglio in sicurezza, in considerazione di un’area da sorvegliare non troppo ampia e visti i precedenti