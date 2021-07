Anche Stefano Bertozzi, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, dopo il “collega” Alessio Grillini, ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale sui danneggiamenti della fontana monumentale. Per Bertozzi è mancata la prevenzione, non solo nei confronti dell’importante monumento:

“Fuori da ogni polemica credo che non si possa tacere che quanto accaduto, e mi riferisco in particolare ai danneggiamenti alla Fontana Monumentale e al mancato rispetto delle norme anti-Covid, nasca dalla mancata adozione da parte dell’Amministrazione Comunale di adeguati strumenti di prevenzione.

Erano stati previsti pattugliamenti aggiuntivi? Se no perché? Perché non è stata messa in sicurezza la Fontana Monumentale? Perché sono state emesse ordinanze restrittive per la gestione – ad esempio – dei festeggiamenti post-palio e nulla è stato pensato per la partita della Nazionale? Se invece le ordinanze sono state emanate perché non sono state fatte rispettare?” Queste le domande di Bertozzi rivolte all’amministrazione comunale

“L’Amministrazione non è responsabile degli atti vandalici sia chiaro, ma è responsabile di una totale carenza organizzativa e di controllo, in un periodo come questo che vede una recrudescenza pandemica che doveva essere attentamente monitorata.

I responsabili dei danneggiamenti devono essere perseguiti, senza alcun dubbio e senza nessuno sconto perché le responsabilità sono essenzialmente loro, ma ancora una volta si evidenzia la totale disattenzione da parte dell’Amministrazione per qualsiasi elementare forma di controllo delle persone e del patrimonio.

Ancora una volta si evidenzia come una control room che gestisca attivamente il sistema di telecamere, avrebbe consentito di contrastare in maniera efficace un problema questa volta di ordine pubblico.

Mancano risorse umane in servizio? Bene, quanto proposto avrebbe consentito di attivare dove necessario quelle disponibili.

La stupidità umana non può essere corretta, le Istituzioni hanno però il dovere di fare quanto in loro potere per tenere in sicurezza i cittadini, questo ieri sera non è accaduto”.

Il testo dell’interrogazione:

“Premesso che:

Nella serata di domenica 11 luglio 2021, dopo la vittoria della nazionale Italiana al campionato Europeo di calcio UEFA Euro2020, sono partiti come prevedibile i festeggiamenti dei numerosi tifosi presenti nelle principali piazze e vie della città, in particolare Piazza del Popolo.

Alcune vie di accesso erano state inibite al traffico veicolare ma non chiaramente ad altri mezzi di locomozione

Al termine dell’evento sportivo numerosi gruppi di persone hanno preso d’assalto la preziosa e delicata Fontana Monumentale, come peraltro già accaduto in occasione della recente semifinale.

Questo ha provocato danni apparentemente consistenti alla struttura ed alle condutture dell’acqua.

La presenza di un tricolore di notevole dimensione sulla terrazza del Palazzo del Podestà fa pensare che anche quei locali siano stati violati

I video circolati in rete hanno evidenziato una totale carenza nel rispetto delle misure di sicurezza anti-covid

La presenza di una control room attiva per il monitoraggio del sistema di telecamere avrebbe consentito di attivare immediatamente le forze dell’ordine

INTERROGA

IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

Per conoscere: