Visite virtuali per rilanciare l’offerta turistica di Ravenna nell’anno del 700esimo anniversario della morte di Dante e al tempo stesso sostenere il lavoro delle guide turistiche che sono tra le categorie professionali più colpite dall’inizio della pandemia: è questa la proposta avanzata dal consigliere Marco Maiolini che ha presentato oggi una mozione in Consiglio comunale e che prende spunto dal lavoro fatto sullo stesso tema in Assemblea Legislativa dalla capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini. “La durissima fase della pandemia che stiamo attraversando ha penalizzato, tra gli altri, il settore del turismo imponendo una diversa organizzazione dell’offerta e stimolando un ripensamento delle modalità̀ di conduzione di visite guidate ed eventi culturali, per renderle coerenti con le attuali disposizioni sanitarie – spiegano Marco Maiolini e Silvia Piccinini – L’idea quindi è quella di poter dar vita all’organizzazione di visite guidate in modalità̀ live streaming, offrendo la possibilità̀ di ‘vivere’ l’esperienza in tempo reale, con commenti e domande attraverso una interazione continua audiovisiva, garantendo l’intervento professionale da parte delle guide turistiche”.

Una proposta che era stata avanzata in Regione dal MoVimento 5 Stelle all’interno di una risoluzione che poi ha trovato attuazione anche all’interno di un ordine del giorno collegato al bilancio di previsione approvato nello scorso dicembre. Ecco perché con la presentazione della mozione si chiede alla giunta comunale di prendere in esame la possibilità di sostenere, anche attraverso la programmazione di APT servizi e in collaborazione con le Destinazioni Turistiche e gli Enti locali, misure e strumenti diretti a sostenere i progetti per la realizzazione di un’offerta strutturata di visite virtuali e a verificare la possibilità di realizzare, con il coinvolgimento degli operatori del settore e delle loro associazioni, specifici progetti per consentire la visita di Ravenna, del suo territorio e delle eccellenze artistiche, storiche e ambientali anche durante l’attuale fase pandemica.