È deceduto Giorgio Penso, l’86enne che nella giornata di sabato era stato investito da un’auto mentre in bici si trovava in via Trieste a Marina di Ravenna. L’uomo, fin da subito, era apparso in gravi condizioni dopo l’incidente stradale ed era stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, dove purtroppo ha perso la vita.

Penso era una figura molto conosciuta a Marina di Ravenna.