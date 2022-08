Estate positiva a Lido di Dante. Pro Loco: “Ma roghi in pineta e Bassona chiusa han lasciato l’amaro in bocca”

È un’estate importante a Lido di Dante. A pochi giorni dal Ferragosto, la stagione sta proseguendo positivamente. Il 19 luglio scorso è stato ricordato il decennale del grande incendio che devastò la pineta Ramazzotti. Purtroppo, pochi giorni dopo, nuovi roghi, sono scoppiati all’interno della pineta che in questi anni è tornata a ricrescere. Le fiamme sono state rapidamente contenute, ma la notizia ha portato preoccupazione in tutta la località. Non ha agevolato al turismo neanche la proroga della chiusura della Bassona fino al 15 agosto per la presenza del fratino. I naturisti si sono lamentati e hanno fatto pressioni per la riapertura. La Pro Loco, dal canto suo, non ha potuto sviluppare alcuni progetti. Per l’associazione di Lido di Dante l’informazione e la frequentazione, ove più possibile, dei luoghi sensibili sarebbero l’ideale per sviluppare una nuova coscienza a tutela dell’ambiente.