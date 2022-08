Ancora morti sulle strade. Dopo la tragedia della notte dove hanno perso la vita tre persone, un altro incidente nel cervese ha sottratto un uomo di 78 anni all’affetto dei suoi cari. L’ennesimo incidente mortale si è verificato nella mattinata di sabato, intorno alle 8.30, in via dei Cosmonauti, tra Pinarella e Tagliata. L’uomo era in sella ad una Vespa quando, per cause in corso di ricostruzione da parte dei Carabinieri della locale compagnia, si è scontrato con una vettura.

Immediata è stata la richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118. Il personale sanitario ha tentato in tutti i modi di salvare la vita all’uomo, ma inutilmente.

Via Cosmonauti è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni dei soccorritori e delle forze dell’ordine