Un uomo, classe 1974, è stato ricoverato in gravissime condizione all’ospedale Bufalini di Cesena dopo una caduta in bicicletta. L’incidente è avvenuto a Bagnacavallo, intorno alle 13, in via Stradello. Non è ancora chiaro cosa possa aver causato la caduta del ciclista, non dovrebbero essere coinvolti altri veicoli. Dopo la caduta, l’uomo è scivolato nel fosso a bordo della carreggiata. Qui l’hanno trovato gli operatori del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e elimedica. Viste le gravi condizioni del ferito, è stato chiesto l’intervento anche dell’elicottero, decollato da Bologna, poiché l’elimedica di base a Ravenna era impegnata in altra emergenza. Il ferito, dopo essere stato intubato, è stato quindi trasferito al centro traumatologico cesenate. Toccherà ora agli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna fare luce su quanto successo.