Torna il Festival Corti da Sogni: 77 opere in proiezione all’Arena del Sole di Lido di Classe

Sono 2000 le opere arrivate quest’anno al Festival Corti da Sogni. L’appuntamento del circolo del Cinema Sogni “Antonio Ricci” torna dopo la pausa del 2020 dovuta alla pandemia. Il festival non sarà al Teatro Rasi, ma all’arena del Sole di Lido di Classe. Dal 19 al 26 giugno verranno proiettati i 77 lavori finalisti. 30 i Paesi rappresentati in questa 21^ edizione. 8 le sezioni in concorso, fra cui anche cortometraggi e videoclip. Fra i giurati anche gli studenti del liceo Oriani, della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Novello e della scuola primaria Torre.