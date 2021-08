I parlamentari Croatti, Sarti, Lanzi e il riferimento locale del M5S Igor Gallonetto, accompagnano il leader M5S Giuseppe Conte ad incontrare la città ed i suoi operatori.

Mercoledì mattina, alle 12:00 Giuseppe Conte sarà a Ravenna per incontrare la città. Quella organizzata dal riferimento locale del MoVimento 5 Stelle Igor Gallonetto sarà una passeggiata a piedi per le vie del centro, partendo da piazza Baracca fino ad arrivare a piazzale Kennedy dove sarà allestito un punto stampa per incontrare e rispondere alle domande dei giornalisti.

Conte sarà accompagnato per le strade di Ravenna dai Parlamentari del territorio e dal riferimento locale Igor Gallonetto. Questi giorni saranno un’occasione per confrontarsi direttamente con la realtà locale impegnata nella prossima competizione elettorale di ottobre.

Dichiarano i parlamentari Croatti e Sarti “Ravenna è una città importante, in cui il MoVimento con la nuova organizzazione consolidata da Conte, saprà mettere a sistema nuove energie per il bene della città. La presenza del leader del MoVimento 5 Stelle a Ravenna è un momento importante, che esprime la volontà di rinvigorire e stabilizzare i legami con il territorio. Rappresenta un chiaro segnale di quanto stia a cuore questa città a tutti noi”