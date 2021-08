Ravenna In Campo: si candida Consuelo Rossini

“Siamo orgogliosi di annunciare l’ingresso nella squadra di Ravenna In Campo di Consuelo Rossini, candidata per elezioni amministrative del prossimo 3 Ottobre.

Imprenditrice, Albergatrice e titolare dell’Albergo Oasis di Marina di Ravenna, consigliera di Federalberghi Ravenna. Rossini è una donna con grandissima esperienza nel settore alberghiero della nostra città, e ha il polso della situazione su tante tematiche di interesse strategico per il territorio. Sotto la sua lente di osservazione Rossini ha messo il settore Oil&Gas assieme a tutte le iniziative del mondo business, che rappresentano per il settore alberghiero un’importante e prezioso mercato. Ma anche il turismo sportivo andrebbe secondo Rossini valutato a dovere, in quanto è un settore in crescita che ben si inserisce nella capacità di accoglienza turistica del nostro territorio. Due settori, business e sport, che non soffrono della stagionalità del mercato vacanze, e che quindi oltre a presentare ampi margini di crescita offrono il vantaggio di una domanda stabile nell’arco dei 12 mesi.

Roberto Fagnani in qualità di coordinatore di Ravenna in Campo esprime il benvenuto a Consuelo Rossini e dichiara: “Ravenna In Campo è fatta da donne e uomini concreti con una visione riformista e liberale. Consuelo Rossini è una donna con i piedi per terra ed è anche un’imprenditrice di grandissima esperienza che saprà sfruttare il suo patrimonio di competenze per sviluppare importanti progetti per il nostro territorio.”