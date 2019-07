Luca Gabrielli è il primo volto nuovo del Faenza calcio di mister Alessandro Moregola.

Nella squadra che il direttore sportivo Nicola Cavina sta costruendo per il prossimo campionato di Promozione, Luca Gabrielli rappresenta un tassello fondamentale.

Nato a Bologna il 17 maggio 1993, centrale difensivo, abile nel gioco aereo e nella marcatura, bravo a guidare la difesa, Gabrielli arriva al Faenza con grandi motivazioni.

“Si sono finalmente concretizzate le condizioni per vestire la maglia di questa società importante per storia, blasone e struttura – dice il nuovo centrale biancoazzurro – a cui spero di dare un contributo per ritrovare le posizioni che merita”.

Per il Faenza è un obiettivo raggiunto. “Era da un paio di anni che la società aveva visto in Gabrielli l’elemento giusto per guidare il reparto. – dice il d.s. manfredo Nicola Cavina – E’ un giocatore di ottima qualità e personalità”.

Gabrielli ha percorso tutta la trafila nel settore giovanile del Bologna, fino alla squadra Primavera, segnalandosi come giovane di grandi qualità. E’ poi passato alla squadra “Beretti” del Carpi, allora in C, esordendo in Prima squadra nella finale di Coppa Italia di categoria. Ha poi giocato per Castenaso (D), S. Antonio e Alfonsine (Eccellenza), Mezzolara (D), Progresso, Massa Lombarda e Sanpa (Eccellenza).