oteva essere la domenica giusta, con un feeling brillante con la sua Desmosedici e un passo gara da podio. Così non è stato perché Alex Marquez, mentre correva proprio in terza posizione (in lotta con Marini e Zarco) perde l’anteriore in uscita di curva tre e finisce nella ghiaia senza chance di rientro in pista. Fine settimana da dimenticare per lo spagnolo che dovrà solo aspettare qualche giorno prima di riprovarci, questa volta sul tracciato tedesco del Sachsenring.

Un timido sorriso per Fabio Di Giannantonio che bissa la 14ª posizione di ieri e porta a casa due punti che fanno morale in vista dei prossimi appuntamenti di Germania e Olanda. Il passo è una certezza, l’obiettivo sarà quello di partire più avanti per stare nel gruppo che conta.

MOTO2

Filip Salač fa sognare il Team Moto2 QJMOTOR GRESINI per più di metà gara, in lotta per un podio che, nel GP di casa, sarebbe stato ancora più speciale. A infrangere il sogno le alte temperature che hanno surriscaldato la gomma anteriore in questo cuocente mezzogiorno, a mettere in difficoltà il pilota #12 che ha chiuso la gara in settima posizione, portando comunque a casa punti importanti per il campionato.

Giornata da dimenticare invece per Jeremy Alcoba che alla prima curva del primo giro viene coinvolto nella caduta di un altro pilota e si ritrova a terra incolpevole.