Alessio Grillini al via ai Campionati Mondiali di Ironman a St.George, Utah, Stati Uniti, il prossimo 7 maggio. Il consigliere comunale avrà il pettorale numero 542 e farà parte dei 30 atleti italiani non professionisti che parteciperanno al campionato. Il tempo di qualifica per Grillini è arrivato all’Ironman di Cervia.

Per la prima volta il Campionato non si terrà alle Hawaii, dove la manifestazione si è sempre disputata dal 1978 fino al 2019, prima di essere sospesa a causa della pandemia.

Le ultime edizioni sono state un dominio tedesco. Il record di medaglie d’oro però spetta agli Stati Uniti, con 30 ori. L’Italia invece non è mai salita sul podio, né in campo maschile, né in campo femminile.