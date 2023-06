«Il Tennis Club Faenza ha deciso di ripensare a tutti gli eventi in programma per l’estate 2023, dando loro una diversa prospettiva e finalità». Lo dice Andrea Ciani, presidente del circolo di via Medaglie d’Oro, a seguito della devastante alluvione che ha colpito la città. «Rimarranno invariati il desiderio di aggregare e intrattenere i frequentatori del circolo e tutti i faentini interessati ai nostri eventi sportivi e culturali, ma metteremo al centro la solidarietà verso la nostra città e verso chi deve lavorare per ricostruire quello che l’alluvione ha distrutto. Perciò tutti gli incassi degli eventi programmati in giugno e luglio verranno interamente dati in beneficenza. A tal proposito tutto il Consiglio direttivo del circolo vuole ringraziare Gene Gnocchi per la generosità e l’affetto dimostrati verso la città di Faenza: è proprio grazie a lui che nella serata del 15 giugno potremo raccogliere fondi per le vittime dell’alluvione».

Per il 15 giugno è stata infatti organizzata la serata di beneficenza “Un aiuto per Faenza”, che alle ore 21 culminerà con lo spettacolo comico “Il Movimento del Nulla” del noto artista, concittadino ed amico del Tennis Club Faenza. «L’idea di una festa di inizio estate con un mio spettacolo era nata ancora prima dell’alluvione – aggiunge Gene Gnocchi – Ora, dopo l’alluvione, è diventato naturale rinunciare al cachet e dirottare tutto su una raccolta fondi quanto mai necessaria». Anche Gene, che da undici anni vive a Faenza, è stato con la sua famiglia fra gli sfollati a seguito dell’alluvione. Ed ora lancia un appello: «In questo momento Faenza è una città disastrata che fa fatica a risollevarsi. Diamoci una mano, c’è bisogno dell’aiuto di tutti».

La serata del 15 giugno inizierà alle ore 19, quando verrà allestito uno “Spazio bimbi” con animazione a cura dello staff del Divertitennis e musica dal vivo con l’Artistation School of Arts di Faenza. Ingresso offerta libera a partire da 10 euro.

Info e prenotazioni presso la Segreteria del Tennis Club Faenza, tel. 0546.25266.