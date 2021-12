Un regalo per aiutare l’associazione Autismo Faenza. Nei locali di Palazzo Laderchi in via XX Settembre ha trovato spazio anche il Temporary Shop dell’associazione Autismo Faenza. Giochi e libri per bambini, soprattutto, ma anche idee per un regalo di Natale solidale. Tutti i proventi saranno destinati alle attività dell’associazione a favore delle famiglie iscritte.