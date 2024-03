Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 4 al 10 marzo 2024:

Ariete

Preparati a un periodo interessante! La tua energia è alle stelle, quindi sfruttala al meglio. In amore, le cose sono un po’ incerte: take it easy e non forzare la mano. Sul lavoro ci sono alcune sfide che richiedono il tuo ingegno ma niente di insormontabile. Le finanze? Potrebbero essere migliori, tieni d’occhio gli sprechi. Ehi, però la fortuna potrebbe girare a tuo favore quando meno te lo aspetti.

Toro

Sembra che certi giorni siano un po’ una montagna russa emotiva per te, eh? Magari sul lavoro ci sono state delle scivolate o hai avuto l’impressione di non essere sulla stessa lunghezza d’onda con le persone care. Ma hey, ogni tanto capita anche qualche giornata noiosa come una coda alla posta. Tieni botta perché potrebbe esserci un guizzo di creatività o magari un colpo di fortuna all’improvviso quando meno te lo aspetti!

Gemelli

Sembrerebbe che l’amore stia facendo le bizze ultimamente – non è il massimo, ma neanche la fine del mondo. Sul lavoro? Potrebbe esserci qualche scossone, quindi tieniti pronto a ballare un po’. Per quanto riguarda la fortuna, diciamo che potresti voler evitare i gratta e vinci per ora. Le finanze sono una montagna russa: attento alle discese! E l’energia… beh, avrai giorni migliori, cerca di riposarti quando puoi.

Cancro

Diciamo che in amore potresti trovarti in acque un tantino agitate, quindi tieni gli occhi aperti. Sul lavoro sei tipo su una giostra: a volte su e a volte giù. La fortuna non è proprio la tua migliore amica ultimamente, ma sappiamo entrambi che hai avuto di peggio. Le finanze? Mmm… meglio tenere d’occhio le spese superflue! E l’energia è così così, ne hai abbastanza per andare avanti, ma non aspettarti di scalare montagne.

Leone

Questo periodo sembra un po’ come una ruota della fortuna per te. In amore, potresti trovare qualche intoppo che ti farà riflettere, niente di drammatico, ma prendilo come un segnale per ascoltare di più. Sul lavoro le cose vanno piuttosto bene: c’è energia positiva che ti circonda. Le finanze? Occhio ai dettagli e sarai a cavallo. L’energia fluttua ma resta comunque buona, quindi carica le batterie quando puoi.

Vergine

Non è il momento di fare il timido con le nuove conoscenze, potresti sorprenderti. La carriera potrebbe darti qualche grattacapo, quindi tieni gli occhi aperti e non lasciare nulla al caso. A livello fisico, sarebbe meglio non ignorare i segnali del tuo corpo. Sul fronte finanziario, ci sono delle sfumature da cogliere: attenzione ai dettagli! E l’energia? Potresti sentirti su e giù – cerca equilibrio.

Bilancia

Questo non è il momento di puntare tutto sull’amore, tieni i piedi per terra e la testa sulle spalle. Sul lavoro, potresti sentirti come in un mare mosso ma naviga con prudenza. La fortuna sembra stia facendo l’altalena, quindi meglio non affidarsi troppo alla Dea bendata. Occhio alle finanze: niente shopping folle! E cerca di mantenere alta quella tua energia tipica.

Scorpione

Sembra che l’universo abbia deciso di giocare a dadi con la tua vita ultimamente. In alcuni ambiti potresti sentire come se ti stessero mettendo alla prova, ma non è niente che tu non possa gestire con il tuo solito carisma misterioso. Non tutto va per il verso giusto ogni giorno, quindi tieni gli occhi aperti e cerca di mantenere un equilibrio, qualche piccola battuta d’arresto qui e là è normale.

Sagittario

Potresti trovare qualche intoppo nelle finanze e la salute potrebbe darti il colpo di grazia se non stai attento. Ma tranquillo, che non è niente di grave! Sul lavoro ci sono vibrazioni miste: giorni up e giorni down, ma sapevo già che tu sei il tipo che si adatta all’onda giusta. L’amore? Beh, diciamo che potrebbe esserci una sorpresina in arrivo… E per quanto riguarda l’energia, mettici tutta quella grinta sagittariana.

Capricorno

In campo amoroso potresti vivere situazioni altalenanti, ma niente che non possa gestire con il tuo solito pragmatismo. A lavoro le cose si mettono interessanti, mantieni la concentrazione e vedrai risultati. La fortuna? Beh, diciamo che ha preso una pausa, quindi meglio non contare troppo su quella per ora. Le finanze sono stabili, nulla di eccitante là, mentre energetically speaking è come se fossi in modalità risparmio energia: efficiente ma senza sprint.

Acquario

La tua adattabilità e creatività sono ai massimi storici – sfruttali! Ma tieni gli occhi aperti nella carriera e le finanze, potrebbero esserci delle scivolate se non stai attento. L’amore è un po’ in bilico, non è il momento di forzare le cose. In termini di energia e salute… diciamo che potresti voler considerare un po’ più di riposo.

Pesci

Forse non è il momento migliore per le questioni di cuore o per la tua salute, prenditela con calma. Sul lavoro potresti trovare qualche scoglio, ma niente che tu non possa gestire. Per quanto riguarda le finanze, beh, forse è meglio tenere d’occhio le spese impulsive. Energeticamente parlando? Potresti sentirti un po’ più carico del solito.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)