Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 15 al 21 gennaio 2024:

Ariete

Sembra che tu possa aspettarti un periodo con alti e bassi. La tua energia è come una montagna russa, quindi tieniti pronto per qualche loop. Sul fronte finanziario potresti sentire il bisogno di stringere la cinghia, ma non lasciare che questo ti abbatta troppo. A livello di lavoro… beh, diciamo solo che dovrai fare affidamento su quel tuo spirito combattivo.

Toro

Sembra che ultimamente la fortuna stia facendo le bizze, eh? Ma non ti abbattere troppo. Sul lavoro potrebbero esserci dei momenti “meh”, però ricorda che ogni fase stagnante precede un cambiamento. L’amore è una montagna russa: tiene vivo l’interesse, ma a volte vorresti scendere e prenderti un gelato da solo/a. Le tue finanze sono come quel vecchio pigiama: confortevoli ma niente di che. L’energia… diciamo che hai avuto giorni migliori!

Gemelli

In amore potreste trovarvi in un vortice emotivo ma ricordate: non tutto ciò che luccica è oro. Sul lavoro la routine vi sta facendo sbadigliare? Forza e coraggio, le stelle suggeriscono movimenti interessanti all’orizzonte. A proposito di soldi, occhio alle spese impulsive. La vostra energia sarà come una montagna russa: tenetevi forte! E per la fortuna… incrociate le dita!

Cancro

In alcuni ambiti, potresti sentirti come se fossi su una giostra: qualche alto e basso ma nulla di troppo estremo. La tua energia è fluttuante – ricorda di caricare le batterie quando puoi. Sul fronte finanziario, tieni gli occhi aperti, non è il momento per investimenti audaci. Amore e lavoro? Beh, diciamo che avrai dei momenti da “montagne russe”, quindi tieniti forte!

Leone

Potresti trovare qualche intoppo nelle finanze o nella carriera, quindi tieni gli occhi aperti. D’altra parte, potrebbe esserci una scintilla inaspettata nell’amore. La tua energia? Fluttuante ma non ti mancherà quando servirà davvero. Ricorda solo di mantenere quell’equilibrio interiore e tutto andrà a posto.

Vergine

Non è il momento per grandi aspettative in amore, forse meglio concentrarsi sul lavoro, dove potresti trovare qualche soddisfazione se giochi bene le tue carte. Le finanze sono stabili ma senza scossoni particolari, mantieni la calma e tutto andrà per il verso giusto. L’energia non è alle stelle, quindi prenditi i tuoi momenti di pausa.

Bilancia

In questo periodo tu stia navigando in acque tranquille, ma attento a non adagiarti troppo sull’alloro. In amore potresti trovare qualche piccola scossa elettrica che ti farà battere il cuore un po’ più forte del solito. Sul lavoro, invece, mantieni una marcia stabile senza aspettarti fuochi d’artificio. Le finanze? Sembra ci sia qualcosa di interessante all’orizzonte, tieni gli occhi aperti!

Scorpione

Sembra che in questo periodo tu possa sentirti come se il tappeto fosse tirato via da sotto i piedi in alcune aree della tua vita. Potresti scoprire che le finanze vanno meglio del previsto, ma attenzione a non prendere decisioni affrettate. Sul lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti: mantieniti flessibile. In amore e nelle relazioni sociali potrebbe esserci qualche scivolone, usa la tua energia con saggezza per navigare queste acque agitate.

Sagittario

Alcuni aspetti sono un po’ altalenanti, ma niente panico! Potresti sentirti come se stessi facendo una danza incerta tra i vari ambiti della vita. Ricorda: non tutte le giornate sono fatte per brillare o per nascondersi sotto le coperte, alcune sono giusto mezze misure. Prendila comoda e osserva prima di saltare in nuove avventure.

Capricorno

Non è il momento di fare grandi piani d’amore o di aspettarti una promozione, ma hey, potresti trovare un certo equilibrio interiore se te ne approfitti. La tua salute ti sta dando segnali misti, ascolta il tuo corpo! E le finanze? Potrebbero esserci alti e bassi, quindi tieniti pronto a gestire qualche imprevisto senza farti prendere dal panico.

Acquario

Non tutto è rose e fiori, ma nemmeno solo spine. In campo amoroso potresti sentirti come se fossi su una giostra: divertente ma anche un filino nauseante. Sul lavoro, la situazione si mostra stabile, prendila comoda e non forzare le cose. La fortuna? Un ospite capriccioso che verrà a trovarti ogni tanto. Le finanze sono ok, niente di eclatante però! E l’energia… diciamo che sei nel tuo normale alternarsi tra sprint ed estenuanti maratone mentali.

Pesci

Potresti sentire una forte spinta in una direzione non troppo chiara – questo potrebbe riguardare il tuo lato avventuroso o spirituale. Fai attenzione a quegli aspetti della tua vita dove ti senti meno saldo, potrebbero nascondere delle opportunità… o delle insidie. Ricorda, la fortuna è volubile e il lavoro richiede impegno costante.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)