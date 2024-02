Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 19 al 25 febbraio 2024:

Ariete

Potresti aver avuto qualche intoppo con le finanze o sentirti come se l’universo non stia giocando a tuo favore in termini di fortuna. Ma hey, non tutto è grigio: la tua energia potrebbe sorprenderti e spingerti attraverso qualsiasi ostacolo minore che incontri. Fai attenzione alle relazioni e al lavoro, entrambi richiedono una buona dose di pazienza ora. Ma chiuderai la settimana con una splendida novità che ti cambierà la vita.

Toro

Sembra che tu debba prepararti per un periodo misto. La tua energia è alle stelle, ma fai attenzione alla salute, ok? In amore potresti trovare qualche scoglio e sul lavoro… beh, diciamo che non è il momento di rilassarsi troppo. Le finanze sono stabili, niente montagne russe economiche in vista. Ricorda: ogni giorno porta la sua avventura!

Gemelli

Il vento sta girando a tuo favore in alcuni campi, ma non lasciare che la brezza ti distragga da quel cielo un po’ nuvoloso. Qualche piccola tempesta potrebbe mettere alla prova la tua resistenza. Mantieni l’equilibrio e usa quella grinta per affrontare qualche sfida professionale in arrivo. Sul fronte sentimentale, le cose si mantengono stabili, quindi puoi respirare tranquillo.

Cancro

Non è il momento di fare l’eremita, uscire e connettersi potrebbe sorprenderti. A lavoro, non lasciare che la monotonia ti spenga, cerca stimoli creativi. L’amore ha le sue altalene ma ricorda, anche le nuvole passano. Finanziariamente? Fai attenzione a quelle tentazioni impulsive. Puoi sentire un calo energetico: ascolta il tuo corpo.

Leone

Potresti sentire una scossa nelle finanze, quindi occhio ai portafogli! Per quanto riguarda la carriera, non tutto va come sperato ma ci sono spiragli interessanti all’orizzonte. L’amore? Un campo minato se non stai attento, prenditi il tuo tempo, va bene? Energia a fasi alterne: sfrutta i picchi! E infine, la fortuna potrebbe sfiorarti quando meno te lo aspetti.

Vergine

La tua energia è come una montagna russa ultimamente, eh? Non preoccuparti troppo delle finanze, potrebbero non essere brillanti ma neanche disastrose. In amore, potresti trovare qualche scossone inaspettato – niente paura! Sul lavoro, mantieni il tuo passo costante: la perseveranza paga sempre. Ricorda solo di tenere d’occhio la tua salute e prova a cercare quell’equilibrio interiore.

Bilancia

Il cielo ha deciso di mischiare un po’ le carte per te! Senza fare troppi giri di parole, potresti sentirti come se fossi su una nave in balia delle onde. In termini di cuore e portafoglio, diciamo che non è proprio il periodo più brillante. Tuttavia, l’energia non ti manca e questo potrebbe aiutarti a navigare attraverso qualche mare mosso sul lavoro. Mantieniti saldo e cerca equilibrio interiore, avrai bisogno del tuo spirito zen!

Scorpione

Le stelle sono un po’ capricciose ultimamente. Ti troverai a navigare tra alti e bassi, quindi attenzione alle onde emotive. In amore potresti avere qualche scossone, ma niente che non puoi gestire con il tuo solito carisma magnetico. Sul lavoro? Tieni gli occhi aperti: opportunità inattese potrebbero bussare alla tua porta. Ricorda di tenere d’occhio anche quel portafoglio, la fortuna è fluttuante e non vorrai essere colto alla sprovvista.

Sagittario

Sembra che in questo periodo l’equilibrio interiore sia un po’ come il Wi-Fi, a tratti instabile. In amore potresti trovare qualche interferenza di troppo, ma niente paura! Sul lavoro le cose vanno con una calma piatta, quindi prendila comoda e non stressarti. Occhio alle finanze: evita acquisti impulsivi o ti ritroverai a fare i conti con più di qualche moneta sparita dal portafoglio. L’energia? È come se avessi dormito col caricabatterie attaccato: sei carico!

Capricorno

Potresti sentire un po’ di scossoni nel reparto emotivo e spirituale, quindi tieniti forte. Financialmente non è il momento per fare il grande salto, meglio giocare d’astuzia. In amore, le cose potrebbero riscaldarsi o raffreddarsi rapidamente, resta flessibile! Sul lavoro ci sono sfide ma nulla che tu non possa gestire con quel tuo tipico aplomb. Ricorda: la fortuna è volubile e l’energia… beh, quella è una montagna russa!

Acquario

Sembra che le stelle abbiano un po’ di sale da versare sulla tua coda di pesce. Mentre in alcuni settori potresti sentirti come se avessi preso il volante della fortuna, in altri… beh, diciamo solo che non tutto è tranquillo nel regno sottomarino. Non lasciare che piccole tempeste rovinino la tua navigazione, usa quella famosa adattabilità per cavalcare le onde. E ricorda: l’intuizione è la tua ancora quando i cieli sono nuvolosi.

Pesci

Potresti trovare qualche scoglio sul fronte delle finanze, ma la tua adattabilità ai problemi è la tua ancora di salvezza. L’amore? Potrebbe darti qualche grattacapo ma è un periodo stressante, non prendertela col partner. Non farti troppo prendere dallo stress lavorativo, ricorda di mantenere l’equilibrio interiore e ascoltare il tuo sesto senso quando serve. E se senti calare l’energia, cerca momenti di relax.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)