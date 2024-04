Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 15 al 21 Aprile 2024:

Ariete

La tua energia fluttua e potresti sentirti un po’ giù di corda. In amore le cose vanno meglio del previsto mentre sul lavoro… diciamo che c’è da rimboccarsi le maniche! Le tue finanze sono un altalena: monitorale bene. Sì, qualcosa nel tuo spirito cerca equilibrio, ascoltalo!

Toro

L’amore potrebbe sfuggirti se non stai attento, mentre sul lavoro è probabile che ti senta come se fossi su una giostra: a volte in alto, altre… non tanto. La fortuna ha deciso di giocare a nascondino con te, speriamo sia brava a cercarti. Le tue finanze? Nulla che non puoi gestire con un pizzico di cautela. E l’energia? Be’, hai avuto giorni migliori, ma niente caffè non possa sistemare.

Gemelli

La tua compatibilità sta scintillando con qualcuno vicino, mentre la fortuna potrebbe giocarti qualche tiro mancino. Al lavoro ci sono sfide ma niente che tu non possa gestire. Attenzione alla salute: prenditi una pausa se ne hai bisogno. In termini finanziari, stai attento a dove metti i piedi (e i soldoni). Ricorda, la chiave è mantenere l’equilibrio!

Cancro

In amore potresti avere qualche scossone, ma non disperare. Sul lavoro, non è tutto oro quel che luccica, ma neanche ferro vecchio. La fortuna ti fa l’occhiolino con discrezione, approfittane senza aspettarti la Luna. Stai attento alle tue finanze: niente shopping spensierato! L’energia? Potrebbe essere meglio, quindi dosala bene per non trovarti a corto.

Leone

Mentre alcuni aspetti della tua vita potrebbero scorrere senza intoppi, altri richiedono un po’ più di pazienza. Tenete gli occhi aperti per alcune opportunità inaspettate e cercate di mantenere l’equilibrio quando si tratta della vostra salute fisica ed emotiva. La fortuna può essere sfuggente questa volta, quindi attenzione a non affidarvi troppo alla signora bendata!

Vergine

Non è il momento di fare i timidi, ci sono dei piccoli segnali che potrebbero portare a grandi cose se stai all’erta. Sul lavoro, forse non tutto va come desideri, ma tieni duro. L’amore? Complicato, ma chi cerca trova! Occhio alla salute e alle finanze: uno sguardo attento può evitarti grattacapi futuri.

Bilancia

In ambito amoroso potresti trovare qualche scoglio da superare, sul lavoro, invece, ci sono delle sfide che richiedono il tuo tocco equilibrato. La fortuna non è esattamente dalla tua parte ma nemmeno contro: sta a te giocartela bene. Le finanze… diciamo che è meglio tenere d’occhio le spese. L’energia? Potrebbe essere una montagna russa emotiva, quindi cerca di mantenere l’equilibrio interiore.

Scorpione

La tua compatibilità potrebbe essere messa alla prova, quindi occhio alle nuove conoscenze. In campo lavorativo, ci sono sfide che ti richiederanno di tirare fuori quella creatività nascosta. L’amore? Potrebbe darti delle soddisfazioni, ma senza esagerare, mantieni un profilo basso. Anche le finanze necessitano di una gestione oculata: meglio evitare folli spese! Sul fronte salute ed energia… diciamo che potresti sentirne la necessità di fare qualche serata relax.

Sagittario

In amore potresti trovare qualche scoglio, ma nulla che non possa essere superato con una buona dose di pazienza. Sul lavoro le cose si presentano mediamente stabili, quindi niente panico. La fortuna? Beh, potrebbe girare meglio, ma ricordati che a volte basta poco per ribaltare la situazione. Le finanze richiedono attenzione: occhio alle spese! L’energia fluttua: cerca di ascoltare il tuo corpo.

Capricorno

Sembra che ci sia una sorta di altalena cosmica su cui ti stai dondolando ultimamente. Mentre alcune aree della tua vita sono un po’ traballanti, altre mostrano segnali promettenti. Non lasciare che le piccole battute d’arresto rovinino il tuo groove, concentrati invece sui punti forti che emergono pian piano.

Acquario

Alcuni aspetti sono un po’ traballanti, mentre altri ti sorprendono piacevolmente. Non è il momento di fare grandi scommesse in amore o finanze, ma potresti trovare sorprese positive nel tuo equilibrio interno e nella tua energia. Lavoro e socialità? Meh, ci sono stati giorni migliori.

Pesci

Hey Pesciolino, sembra proprio che le stelle abbiano un messaggio misto per te. Mentre alcune cose potrebbero non girare come vorresti, altre ti sorprenderanno in positivo. Ricorda di tenere gli occhi aperti e il cuore pronto a ogni possibilità, potrebbe esserci una svolta inaspettata all’orizzonte.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)