“Siamo padroni del nostro destino”. La frase di coach Loris Polo analizza al meglio il momento della Fenix Energia, prima in classifica ad una giornata dal termine del campionato con due punti di vantaggio sull’inseguitrice Cus Medicina. Per vincere il campionato, le faentine dovranno superare sabato 20 aprile il Granarolo Volley ottenendo una vittoria da due o da tre punti, perché un arrivo a pari punti premierebbe Medicina. La Fenix Energia dovrà dunque pensare soltanto a vincere ed infatti sabato alle 20.30 al PalaBubani è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

“Siamo obbligati a vincere, ma questo finale è davvero stuzzicante – spiega Polo -. È un epilogo che ci siamo meritati nel bene e nel male: nel bene, perché abbiamo disputato un ottimo campionato e nel male. perché non ci siamo comportati da primi della classe nelle ultime giornate, avendo una flessione. Siamo però dei privilegiati, potendo vincere il campionato in casa nostra. Ora dobbiamo pensare solo a vincere contro una squadra forte ed entrare in campo senza paura.

Ad Ozzano non abbiamo giocato una buona gara. Siamo partiti contratti perdendo il primo set poi abbiamo vinto i due successi, ma nel quarto abbiamo avuto ancora un calo, figlio anche della stanchezza che si sente a fine stagione. Poi per fortuna abbiamo vinto al tie break, mantenendo il vantaggio in classifica.

Ora ci concentriamo sulla settimana di lavoro, sperando che possa essere positiva, per arrivare pronti alla gara di sabato che potrebbe davvero regalarci una enorme soddisfazione”.

Pallavolo Ozzano – Fenix Energia Faenza 2-3 (25-23; 19-25; 17-25; 25-20; 12-15)

FAENZA: Bartoli 8, Benedetti 5, Dall’Oppio 13, Enabulele 17, Gallegati 19, Melandri 4, Ramponi 12, Rossi 6, Spada ne, Calubani ne, Zannoni, Merendi, Rosetti (L1), Calderoni (L2). All.: Polo