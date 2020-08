A Monte Coralli saranno tre le gare del Mondiale di motocross

A Monte Coralli saranno 3 le gare in programma nel prossimo Campionato Mondiale di Motocross. Ad annunciarlo sono gli stessi gestori del circuito. Il crossodromo di Faenza è infatti stato scelto per sostituire la gara in Turchia annullata. I tre Gran Premi in programma a Monte Coralli prenderanno così il nome di Gran Premio d’Italia, Gran Premio Città di Faenza e Gran Premio Emilia-Romagna. Le gare saranno in programma il 5-6, il 8-9 e il 12-13 settembre. In pista anche gli atleti del Campionato Europeo.