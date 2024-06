Nel giugno 2022 è stato ufficialmente ricostituito il Milan Club Faenza, fondato nel 1984 da Carlo Sangiorgi, pioniere del tifo rossonero in città e a lui intitolato.

Due anni intensi di attività per il sodalizio guidato da Giuseppe Sangiorgi, figlio e primo collaboratore di Carlo, che ha seguito una linea di continuità.

Se tra gli anni ’90-2000 furono infatti in città campioni come Baresi, Ancelotti, Massaro, Rossi e il mitico Gianni Rivera, negli ultimi 24 mesi il sodalizio manfredo di supporter rossoneri ha infatti dato via ad alcuni importanti eventi con grandi sportivi.

Nel 2022 fu Arrigo Sacchi, l’allenatore protagonista dell’avvio del ciclo del grande “Milan degli invincibili” a inaugurare ufficialmente la rinascita dell’associazione rossonera. Poi nel 2023, il Milan Club Faenza accolse la coppia di giocatori cesenati composta dal portiere Sebastiano Rossi e dall’attaccante Massimo Agostini, e l’allenatore Alberto Zaccheroni, che guidò il Milan allo scudetto nel 1999. Nel 2024 è stato a Faenza per presentare il suo libro autobiografico Alberico Evani, altro campione dell’era milanista berlusconiana, vincitore degli Europei 2021 come vice commissario tecnico della nazionale azzurra.

La serie proseguirà mercoledì 13 giugno al Circolo Tennis Faenza dove sarà ospite il brasiliano Nelson De Jesus Silva, per tutti Dida, ora allenatore, che nel ruolo di portiere, considerato uno dei migliori della sua generazione, è stato campione del mondo con la nazionale brasiliana nel 2002, e ha vinto tutto con il Milan: due Champions League, altrettante Supercoppe Europee, un Mondiale per Club, un Campionato italiano, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Successi che si aggiungono a quelli conquistati in patria per un palmares straordinario che comprende anche: una Coppa del Brasile, un Campionato brasiliano, una Copa de Oro, una Coppa Libertadores, un Mondiale per Club, una Recopa Sudamericana, una Supercopa Masters e ben sette campionati statali. Con la nazionale verde oroha pure conquistato un Mondiale Under 20 e un bronzo olimpico. Si è classificato nel 2003, 2004 e 2005 al quarto, al terzo e al secondo posto nella classifica del miglior portiere dell’anno. Nel 2005 è stato nominato portiere FIF Pro World XI.

Questi eventi di grande impatto e interesse per tutti gli appassionati sportivi non solo rossoneri, con la presenza in città di grandi campioni che raccontano le loro esperienze umane e sportive, sono una parte soltanto dell’intesa attività del “Milan Club Faenza Carlo Sangiorgi”, affiliato all’Associazione Italiana Milan Club (A.I.M.C.) che mette in campo tante iniziative per i tesserati che hanno superato il numero di 400. Si va dalla organizzazione delle trasferte collettive allo stadio San Siro “Meazza” a Milan, alla visione condivisa delle partite sul grande schermo nella sede presso il Rione Verde, a servizi ai soci attraverso campagne informative e di gestione della tessera del tifoso “Cuore Rossonero” ad azioni di solidarietà (come la donazione all’associazionedi volontariato Insieme a te ODV), a incontri con simpatici quiz sulla conoscenza del mondo rossonero, alla partecipazione con una propria squadra a tornei di calcio amatoriale.

Il Milan Club Faenza vuole ribadire in concreto un leale rapporto di sana rivalità e amicizia con gli altri club di supporter di altre squadre di serie A presenti in città all’insegna di un tifo sano e ispirato al fair play. Così si è già fatto in questa stagione con il Bologna Club Faenza.

Per iscrizioni all’evento con Nelson Dida, che comprende una cena, occorre telefonare al numero 353 3781751 o scrivere all’indirizzo e-mail milanclubfaenza8422@gmail.com