Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 22 al 28 Aprile 2024:

Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, il mese ha portato cambiamenti significativi che potrebbero influenzare anche la sfera amorosa. Le stelle restano comunque favorevoli e per i single del segno non è esclusa la possibilità di un incontro significativo, che potrebbe portare a una nuova storia d’amore. È un periodo propizio per riflettere su ciò che realmente si desidera da una relazione, mentre le energie cosmiche offrono opportunità di nuovi inizi e incontri fortuiti.

Toro

I nati Toro si trovano in un periodo di intensità emotiva e, presto, Venere tornerà a favorirli. Tuttavia, i Toro tendono a essere attratti prevalentemente dalla bellezza esteriore, trascurando altri aspetti più profondi. Sarà una settimana di riflessione sul vero significato dell’attrazione e sulle relazioni autentiche. È il momento ideale per esplorare connessioni più profonde che vanno oltre l’aspetto fisico, cercando un legame che nutra anche l’anima.

Gemelli

I Gemelli in cerca d’amore dovrebbero guardarsi intorno con attenzione. La configurazione astrale, con la Luna in trigono a partire da domenica, promette novità interessanti. Questo è un momento propizio per fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi sorprendenti. I Gemelli potrebbero incontrare persone stimolanti che condividono interessi comuni, aprendo la porta a relazioni dinamiche e arricchenti.

Cancro

Per il Cancro si prospetta una settimana di rinnovato romanticismo, con possibili ritorni di fiamma. Le affinità saranno particolarmente forti con i nati sotto i segni del Toro e della Vergine, suggerendo che le interazioni con queste persone potrebbero essere particolarmente fruttuose e piacevoli. È un periodo ideale per riscoprire il valore delle connessioni passate e forse riaccendere vecchie scintille che non si erano mai completamente spente.

Leone

I Leone alla ricerca dell’amore e che sentono di essere ricambiati dovrebbero approfittare del periodo favorevole che inizia da venerdì, con Venere che promette momenti di intensa connessione. È un momento cruciale per consolidare legami sentimentali e per prendere iniziative coraggiose in amore. I Leone potrebbero scoprire che la reciprocità dei sentimenti apre la strada a relazioni profonde e significative.

Vergine

I nati Vergine potrebbero trovarsi a dover gestire nervosismo e agitazione durante la giornata di venerdì, il che potrebbe causare tensioni nelle relazioni personali. È consigliabile prendere tempo per riflettere sulle proprie emozioni e sulle azioni da intraprendere. Una pausa di riflessione può essere benefica per chiarire i propri sentimenti e stabilire una comunicazione più efficace con gli altri.

Bilancia

Per la Bilancia, Venere smette di essere in opposizione a partire da lunedì, segnando l’inizio di un periodo più sereno e chiaro per i sentimenti. Maggio si prospetta come un mese di maggiore chiarezza e possibilità di risolvere questioni irrisolte. È il momento di fare pace con il passato e di guardare avanti con rinnovato ottimismo verso le possibilità amorose che si possono presentare.

Scorpione

Per gli Scorpione, questi giorni sono cruciali per affrontare e chiarire questioni pendenti in ambito amoroso. L’incoraggiamento è a sfruttare il momento per discutere e risolvere eventuali malintesi o dubbi, rafforzando così le relazioni esistenti o future. Gli Scorpione sono invitati a esprimere apertamente i propri desideri e aspettative, cercando una comunicazione onesta e diretta che può portare a una maggiore intimità e comprensione.

Sagittario

Il Sagittario deve esercitare prudenza nelle relazioni con Gemelli e Vergine, specialmente sabato. È consigliato evitare discussioni e polemiche che potrebbero complicare ulteriormente le dinamiche interpersonali. Questo è un periodo per concentrarsi sulla crescita personale e sull’apprendimento da esperienze passate, utilizzando queste lezioni per migliorare le relazioni future.

Capricorno

I Capricorno devono valutare attentamente le persone con cui interagiscono, soprattutto se esiste un vero interesse amoroso. È il momento ideale per investire emozionalmente in relazioni che potrebbero essere significative, specialmente per chi si è sentito solo per lungo tempo. Approfondire la conoscenza e comprendere meglio le intenzioni altrui può portare a scoperte sorprendenti su ciò che veramente si cerca in una relazione.

Acquario

Dopo un periodo di sfide, per l’Acquario può essere difficile rinnovare la fiducia nei sentimenti. Per chi si sente sfiduciato, potrebbe essere un momento di riluttanza a mettersi nuovamente alla prova nel campo amoroso. Tuttavia, è anche un’opportunità per riscoprire il proprio valore e l’importanza di mantenere aperto il cuore, nonostante le difficoltà precedenti.

Pesci

I single dei Pesci sono motivati a organizzare un incontro con una persona che ha catturato il loro interesse. L’entusiasmo e la determinazione di fare il possibile per avvicinarsi a quest’individuo segnano una fase proattiva nella ricerca dell’amore. Questo è un momento ideale per i Pesci di mostrare la loro natura romantica e sognatrice, facendo passi concreti verso la realizzazione dei loro desideri amorosi.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)