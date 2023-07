Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 31 luglio al 6 agosto 2023:

Ariete

Stare attenti a non tirare troppo la corda. Gli eccessi di presunzione potrebbero costarvi cari a lungo termine. Fate un passo indietro e scegliete una direzione precisa per il vostro futuro, non potete più tenere il piede in due scarpe. Gli astri vi caricano di energia: è un ottima settimana per portarvi avanti, se avrete il coraggio di prendere una decisione.

Toro

È il momento di puntare i piedi. Smettetela di tenervi dentro le vostre rimostranze, è l’ora di dire chiaro e tondo quello che pensate. Non c’è modo di risolvere la situazione senza alzare un po’ la voce. Alcune questioni aperte vi faranno penare, ma avrete ben presto un’occasione per rifarvi e tornare in carreggiata.

Gemelli

Avete inizio un mese importante. Date la priorità alle vostre necessità emotive, non sottovalutate l’importanza di essere fedeli a voi stessi e a quello che provate. Occhio alle proposte troppo ghiotte e agli incontri non programmati, potrebbero esserci guai dietro l’angolo. Avete molta stanchezza accumulata, provate a ritagliarvi più tempo da dedicare al relax.

Cancro

Si apre la resa dei conti. Ha inizio per voi un periodo decisivo per le vostre ambizioni. Rimboccatevi le maniche e continuate sulla vostra strada. Fate un ultimo sforzo e potreste finalmente vedere qualche risultato. Evitate di portarvi a casa l’agonismo e il nervosismo lavorativo. Separare la vita privata da quella lavorativa vi consentirà di affrontare le giornate con più serenità.

Leone

Fin troppe postille e inconvenienti in questi giorni per voi, che rallentano i vostri progressi e aumentano il vostro carico di responsabilità. Non si può far altro che stringere i denti ed andare avanti, prima o poi gli astri vi porgeranno una mano. Gelo con colleghi e amici, cercate di essere meno impulsivi: non lasciatevi sfuggire cattiverie che non pensate.

Vergine

Ogni passo vi crea nuovi dubbi, avete la necessità di capire se state facendo la cosa giusta. Gli astri vi aiuteranno a migliorare la sicurezza in voi stessi, a patto che riusciate a lasciarvi alle spalle le eccessive preoccupazioni. Una serie di nuove amicizie e incontri piccanti potrebbero darvi il giusto slancio per proseguire.

Bilancia

Ci sarà qualche passo falso e imprevisto di troppo, ma nulla che non possiate superare con un po’ di impegno e l’intuizione giusta al momento giusto. Siete carichi di energia e pronti ad affrontare ogni ostacolo sul vostro cammino. Chi ha già un partner potrebbe cogliere la palla al balzo e provare a fare il passo successivo.

Scorpione

Occhio alla lingua, una parola detta alla persona sbagliata nel momento sbagliato potrebbe mandare all’aria tutti i vostri piani. Evitate gli scontri, schivate le conversazioni scomode almeno per il momento. Aspettate che si calmino le acque prima di prendere una posizione definitiva, o non potrete far altro che raccogliere i cocci.

Sagittario

Volete spazzare via il vecchiume e ricostruire tutto dalle fondamenta. Cercate novità per rafforzarvi e migliorarvi, per creare qualcosa di importante con le persone a voi care. A volte questa ambizione può creare un senso di distanza tra voi e il vostro partner: siate pronti a fare il primo passo per trovare un punto in comune.

Capricorno

La tentazione è forte e le occasioni sono tante, ma si apre un periodo in cui diventa sempre più importante la parsimonia. Alcune spese impreviste potrebbero infatti mettere a rischio la vostra stabilità. Meglio avere un gruzzolo da parte per tamponare le perdite nei giorni di pioggia.

Acquario

La flessibilità mentale è una grande virtù ed essere in grado di cambiare idea e ammettere i propri errori è il miglior modo per crescere. Siate più aperti ai punti di vista esterni al vostro, non respingete a prescinedere un’idea prima di averla compresa appieno.

Pesci

Tempo di una pausa per i nati nei Pesci. La situazione vi è sfuggita di mano e non vi sentite più in grado di agire in modo logico e distaccato. Passate il testimone a qualcun altro e prendetevi del tempo per pensare. Avete bisogno di chiarezza e sincerità, di prendere atto dei vostri desideri e delle vostre azioni. Rimettetevi in pista solo quando avrete ben chiaro il da farsi.