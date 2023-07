Completamente sold out, il 29 luglio all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, il Rockin’1000 for Romagna, lo speciale evento di raccolta fondi per le province di Forlì-Cesena e Ravenna e i territori colpiti dall’alluvione.

Una tappa di grande successo per la più grande band al mondo che è ritornata a casa dopo aver suonato nei più importanti stadi internazionali, dal Brasile a Spagna, Francia e Germania.

Mille musicisti hanno invaso lo stadio, per ripercorrere in due ore di show le canzoni che hanno fatto la storia della musica rock, omaggiando la natura tenace, viva e partecipativa dei romagnoli.

On stage 250 batteristi, 250 bassisti, 300 chitarristi, 45 tastieristi e oltre 200 voci hanno infiammato lo stadio di Cesena, sulle note di brani iconici come How we roll, Bohemian Rhapsody e l’immancabile Learn to Fly, ma anche di una dedica speciale con Romagna Mia.

Le attività a supporto del territorio sono andate anche oltre lo stadio di Cesena: Gibson Europe in collaborazione con Gibson Gives ha collaborato con Rockin’1000 per la donazione di chitarre e strumentazione musicale per le scuole di musica colpite dall’emergenza in Romagna.

Inoltre una speciale Les Paul è stata consegnata al fondatore di Rockin’1000 Fabio Zaffagnini di Fusignano che ha firmato lo strumento insieme agli ospiti del concerto. La chitarra verrà messa all’asta sul sito di Rockin’1000 a settembre per raccogliere ulteriori fondi da donare agli enti incaricati di dare supporto alle zone alluvionate.

L’evento è stato presentato da personaggi come Lodovica Comello, Rodrigo D’Erasmo, membro degli Afterhours nonché produttore, compositore e musicista, e Daniel Plentz, polistrumentista, produttore brasiliano e già volto noto ai concerti Rockin’1000.

On stage anche Moreno ‘Il biondo’ Conficconi, icona della scena romagnola, ed Enrico ‘Drigo’ Salvi, il chitarrista solista della band Negrita. Diodato è stato lo special guest di Rockin’1000 For Romagna, prestando la sua voce a un originale medley dei Radiohead sulle note di Just e Paranoid Android.

fonte ansa