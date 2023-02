Lunedì 27 e martedì 28 febbraio, dalle 7 alle 18, via Monte Brullo, nel tratto dal civico 16 a via San Biagio Antico, sarà interessata da un intervento di manutenzione del manto stradale. In quelle due giornate, il tratto di via Monte Brullo rimarrà chiusa al transito. Le modifiche alla viabilità saranno indicate in prossimità del cantiere e sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso e dei residenti.

Le tempistiche dei lavori potrebbero subire variazioni in funzione di condizioni meteo sfavorevoli.

Per le modifiche alla viabilità è stata adottata una specifica ordinanza.

Inoltre, nella giornata di lunedì 27 febbraio, dalle 7 alle 18, proseguiranno i lavori sulla controstrada di via Granarolo, dal civico 151 circa, all’edicola.