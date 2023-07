“L’entusiasmo e la dedizione, qualunque fosse l’incarico chiamato a ricoprire, l’umiltà con cui metteva a disposizione le sue capacità e conoscenze, la passione nel trasmettere agli altri, soprattutto ai giovani, il senso del servizio alla comunità: è questo il ricordo che coltiveremo di Vittorio Prodi. Una mente brillante, un sorriso aperto e una sincera appassionata convinzione che ognuno sia chiamato a fare la differenza nel mondo, che non mancava mai di ribadire nel suo impegno da Presidente della Provincia di Bologna, in UPI e poi al Parlamento Europeo. Personalmente e a nome delle Province italiane rivolgo un abbraccio affettuoso alla sua famiglia per la perdita”. Cosi Michele de Pascale, presidente di UPI, esprime il cordoglio per la morte di Vittorio Prodi. Tra i tanti incarichi ricoperti, è stato anche Presidente della Provincia di Bologna e nella Presidenza dell’Unione delle Province d’Italia.