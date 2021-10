Furti in abitazione in serie nel ravennate con la tecnica del cric

Cric delle auto per allargare le inferriate delle finestre ed entrare nelle abitazioni. Da diverse settimane il territorio ravennate affronta una recrudescenza dei furti in abitazione da parte di malviventi che puntano a rubare gioielli, oggetti preziosi e denaro. Molti di questi furti vengono portati avanti con la medesima tecnica del cric. Il fenomeno era già esploso quest’anno a febbraio. Ora torna ad essere molto diffuso come stanno monitorando le chat e i gruppi Facebook legati alla sicurezza sorti in questi anni, come Ravenna Sos Sicurezza. Non è chiaro se alla base ci sia una banda o un singolo uomo.