A partire da lunedì 22 febbraio, salvo imprevisti, verrà eseguita la potatura dei 65 platani di viale Dante (su ambo i lati) nel tratto compreso tra via Veneto e la rotatoria all’intersezione tra le vie Masi, Acquacalda e Matteotti, a Lugo.

Gli interventi, eseguiti dalla ditta Cta (cooperativa Territorio Ambiente) di Premilcuore, cominceranno da via Veneto e prevedono un investimento di 15mila euro. Nel corso dei lavori non sarà chiusa la strada, ma verrà utilizzato un impianto semaforico di cantiere per garantire il traffico a corsie alternate. Si stima di terminare la potatura entro il 15 marzo.