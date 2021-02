Le imprese del settore benessere (acconciatori, estetisti, tatuatori, piercer, operatori olistici e altre figure) fin dall’inizio dell’emergenza Covid hanno sempre fatto del rispetto della sicurezza la loro priorità. Le imprese rispettano rigorosamente i protocolli di sicurezza, perché i titolari hanno grande attenzione per la propria salute, per quella dei dipendenti e per quella dei clienti.

“Chiediamo ai Sindaci e alla Provincia – afferma Roberto Zattini, presidente di CNA Benessere e Sanità Ravenna – di aiutarci sostenendo a tutti i livelli la nostra richiesta di consentire la libertà di scelta del cliente, anche oltre il territorio di ogni singolo comune in zona arancione, vista anche la connessione esistente tra i tanti comuni limitrofi della nostra zona. Crediamo che questo non aumenti in alcun modo il rischio di contagio, in quanto questo tipo di servizi alla persona si svolge sempre e solo su appuntamento, quindi il flusso viene regolato indipendentemente dal Comune di provenienza del cliente.”.

CNA Benessere e Sanità sta coordinando a livello regionale questa azione, allo scopo di ottenere dalla Regione e dal Governo una risposta positiva a questa richiesta.

È ancora possibile aderire alla raccolta firme sulla pagina Facebook dedicata: @CnaBenessereRavenna o questa mail:nsalimbeni@ra.cna.it