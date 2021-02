Rider, monopattini, veicoli elettrici, cellulari, mancanza di educazione stradale negli adulti, utenti sempre più anziani al volante, rilasci e rinnovi delle patenti. Sono questi i problemi emersi nei giorni scorsi nell’incontro provinciale dedicato alla sicurezza stradale. Un tavolo a cui hanno partecipato tutte le forze dell’ordine adibite al monitoraggio del rispetto del codice della strada, le associazioni impegnate sul campo della sicurezza, dell’educazione stradale e sulla mobilità, le autoscuole e l’Osservatorio Regionale.

L’incontro è iniziato con una veloce fotografia sull’attività delle forze dell’ordine durante lo scorso anno: come già anticipato, gli interventi per incidenti stradali sono stati notevolmente ridotti a causa del lockdown. Tuttavia, durante la quarantena, è stato necessario ricorrere notevolmente alle sanzioni per eccesso di velocità. Molte persone, infatti, con le strade libere dai veicoli, sono state sorprese schiacciare troppo l’acceleratore dagli agenti in servizio.