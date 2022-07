Ecco le previsioni di Paolo Fox, per la settimana che va dal 4 al 10 luglio:

Ariete

Bene l’amore, i prossimi giorni sono davvero importanti perché sono favoriti gli incontri speciali. Venere è dalla tua parte e lo sarà fino a oltre la metà di luglio: cerca di non essere sempre impulsivo e di stroncare le cose sul nascere. Sul lavoro, il cielo promette grandi cose, ma meglio non essere frettolosi tra giovedì e venerdì. Vuoi ottenere dei risultati? Bene, mantieni la calma e non fare scelte azzardate!

Toro

Buone notizie per l’amore perché da martedì tornerà il sereno e da metà mese Venere sarà dalla tua parte. Cerca di dare spazio ai sentimenti veri, Marte tra lunedì e martedì ti regala tanta passionalità. Sul lavoro, hai dovuto lottare per difendere quello che ti spetta e ora hai troppi pensieri in testa. C’è chi si è addirittura rivolto a un avvocato per risolvere le dispute in corso!

Gemelli

Bene l’amore con Venere che è dalla tua parte, anche se tu sei un po’ diffidente. Forse desideri un’altra persona, non sai bene cosa vuoi: nella giornata di lunedì sarà difficile mantenere la calma. Ma non temere da giovedì tutto rientrerà. Sul lavoro, ora puoi metterti in gioco senza timori. Le tue idee sono vincenti e Giove ti supporta!

Cancro

In amore hai voglia di rimetterti in gioco, soprattutto ora che Venere tra qualche giorno sarà dalla tua parte. Gli incontri sono favoriti, ma cerca di non chiuderti in te stesso, di non isolarti. Sul lavoro, la settimana è mite: c’è chi ha dovuto fare i conti con uno stop e ora ha solo intenzione di ripartire!

Leone

In amore è arrivato il momento che aspettavi da tempo: puoi lasciarti andare a nuove emozioni. Occhio con i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia perché le discussioni sono all’orizzonte. Luglio è un mese importante, quindi cerca di allargare i tuoi punti orizzonti. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte e i risultati stanno per arrivare, soprattutto per chi ha un’attività tutta sua!

Vergine

In amore il cielo è un po’ difficile perché forse stai portando nella tua sfera sentimentale il lavoro e le responsabilità che hai. Non sei entusiasta, ma questa è solo una fase momentanea: cerca di ritrovare la serenità interiore e di ricominciare da zero! Sul lavoro, hai voglia di cambiare un po’ e c’è anche chi sta facendo dei progetti importanti, in vista del futuro!

Bilancia

Bene l’amore e le avventure passionali: potrebbe esserci addirittura un ritorno di fiamma. Lasciati andare, la Luna tra mercoledì e giovedì è dalla tua parte e le emozioni saranno uniche. Sul lavoro, cerca di fare pace con gli altri e con te stesso. Giove è in opposizione, quindi massima attenzione alle polemiche!

Scorpione

Marte è in opposizione, quindi l’amore non promette grandi cose. Non vuoi più sentire scuse, giustificazioni e le tensioni sono alte. Hai bisogno di garanzie, ma devi capire che essere così polemico non ti porterà lontano. Sul lavoro, sei un po’ stanco, non ti va di fare tanto perché in passato non sei stato apprezzato. E ora sei amareggiato!

Sagittario

In amore cerca di fare attenzione perché le persone attorno a te sono un po’ ambigue. Tu parti sempre con l’entusiasmo, poi tutto si spegne velocemente. Lunedì la giornata sarà confusa, qualcosa non quadra e non va come vorresti. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte e ti sei messo di nuovo in gioco, ma devi mantenere la calma. Lunedì e martedì meglio non alzare polemiche e discutere!

Capricorno

Sei un po’ disinteressato nei confronti dell’amore, hai voglia di cambiare, ma hai bisogno di passione. Buone notizie da martedì perché Marte inizierà un transito intrigante, ma tutto dipende da te. E dalle tue scelte sentimentali. Sul lavoro, nell’ultimo periodo hai dovuto fare i conti con un problema, ma hai dimostrato di essere forte. Ora cerca di accontentarti, al resto ci penserai più tardi!

Acquario

Venere in amore continua a darti stimoli: hai voglia di lasciarti andare, di fare nuovi incontri, di vivere belle emozioni. Chi ha chiuso una storia ora può ripartire, senza perdere tempo. Sul lavoro, belle novità in arrivo da lunedì: senti il desiderio di dare una svolta alla tua vita. C’è chi vorrebbe addirittura trasferirsi e cambiare città!

Pesci

Venere è contraria, quindi l’amore non va a gonfie vele e tu hai voglia solo di rapporti part time, senza legarti troppo. A breve tutto cambierà: gli incontri sono favoriti dalla seconda metà del mese. Sul lavoro, Mercurio è con te: tutto migliorerà, soprattutto nella seconda parte del mese. Insomma, non mollare proprio ora!

