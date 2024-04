Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 8 al 14 aprile 2024:

Ariete

In campo affettivo potresti sentirti come se fossi su una giostra: un momento in alto, l’altro giù. Sul lavoro? Forse non tutto è come sembra, tieniti sulle spine e osserva bene la situazione prima di fare mosse azzardate. La fortuna ti fa il filo, ma non lasciare che guidi ogni tua scelta. Finanze stabili, niente montagne russe per ora. E l’energia… diciamo che avrai abbastanza sprint per affrontare ciò che verrà.

Toro

Potresti sentirti come se fossi su una giostra quando si tratta di amore e finanze, un giorno sei in cima, il giorno dopo… non tanto. Lavorativamente parlando, ci sono delle sfide ma nulla che tu non possa gestire con quella tua testardaggine tipica. La fortuna potrebbe essere elusiva, quindi meglio non fare affidamento sulla dea bendata per ora. Energia fluttuante: ricorda di riposare!

Gemelli

In quest’arco temporale indefinito che ci riguarda, sembra che i tuoi astri siano un po’ come il tempo in aprile: altalenante. Preparati a momenti di pura sincronia con chi ti sta intorno e picchi creativi da fare invidia a Picasso. Tuttavia, non tutto è rose e fiori, potresti riscontrare qualche grattacapo sul fronte salute o equilibrio interiore, niente di che se te lo aspetti. E la tua energia? È come una batteria semi-carica: funziona ma non aspettarti miracoli.

Cancro

Sembra che le stelle abbiano un po’ di alti e bassi per te, ma niente di troppo drammatico. In amore ci sono delle sfumature interessanti che potrebbero palesarsi, sul lavoro, invece, forse è meglio mantenere la calma e non prendere decisioni affrettate. La fortuna… beh, diciamo che non è il momento di giocare alla lotteria. Le finanze richiedono attenzione: occhio a dove metti i piedi (e i soldini). L’energia va e viene: cerca di ascoltare il tuo corpo!

Leone

In amore le cose potrebbero essere un po’ incerte, quindi tieni gli occhi aperti e il cuore pronto per ogni evenienza. Sul lavoro, invece, la situazione è più stabile, sfrutta questa fase per consolidare i tuoi progetti. Le finanze richiedono attenzione: evita spese inutili e investimenti azzardati. La tua energia fluttua ma cerca di mantenere il ritmo!

Vergine

Potresti sentirti come se fossi su una giostra quando si tratta della tua vita sociale, cerca di non lasciare che ti disorienti troppo. In amore, potrebbe esserci meno scintillio del solito, ma niente panico! Sul lavoro, mantieniti flessibile, ci saranno giorni migliori all’orizzonte. La fortuna è un po’ tiranna ultimamente eh? Tieniti forte ai tuoi risparmi perché le finanze sono incerte. Per quanto riguarda la tua energia… beh, prendila con calma!

Bilancia

Mentre alcune aree della vita potrebbero sentirsi come se stessero remando controcorrente, altre sembrano scorrere piacevolmente a vostro favore. Preparatevi ad affrontare qualche sfida sul fronte emotivo e spirituale, ma non dimenticate che avete delle risorse nascoste pronte all’uso. Ricordate: mantenere la calma è la vostra carta vincente!

Scorpione

C’è qualche vibrazione interessante in giro per te—alcune buone energie fluttuano attorno alla tua creatività e al tuo lato spirituale. Ma occhio alle finanze, eh? Potrebbero darti qualche grattacapo se non stai attento. In amore, potresti sentire un leggero freddo, è il momento giusto per riflettere su ciò che veramente desideri. Sul lavoro… diciamo che devi tenere duro! E la fortuna? Beh, forse non è il momento di puntare tutto sul rosso.

Sagittario

Sembra proprio che alcuni giorni siano fatti per restare sotto le coperte, eh? Ma non preoccuparti, non tutto va per il verso storto. Potresti sentirti un cicinin meno in forma del solito e forse è meglio fare attenzione a quegli spiccioli nel portafogli. Non è il momento di giocarsi la paga al lotto! Sul fronte amoroso potrebbe esserci qualche battibecco, ma niente che non si possa risolvere con una buona chiacchierata. Lavorativamente parlando… diciamo che potresti ritrovarti più volte a controllare l’orologio sperando nell’ora di liberazione.

Capricorno

Guarda che il cielo ti sta mandando segnali misti. In amore, potrebbe esserci qualche scossone: tieniti pronto per l’inaspettato. Sul lavoro, la tua carriera sembra stazionare, non è il momento di dormire sugli allori. Finanziariamente parlando? Diciamo che dovresti tenere d’occhio le spese un pochino meglio. La fortuna non è proprio dalla tua parte questa volta, attenzione a dove metti i piedi (metaforicamente e non). Livello energetico… beh, almeno quello sembra promettente!

Acquario

Sembra che ci siano delle onde contrastanti che ti riguardano. Aspettati qualche sfida in ambito di compatibilità: non tutti gli incontri saranno rose e fiori. La tua adattabilità è messa alla prova, ma sai navigare anche nei mari agitati. Per quanto riguarda la carriera, mantieni il timone fermo perché potrebbero esserci alcuni scossoni. Sul piano della salute, prenditi cura di te stesso senza trascurare segnali importanti del tuo corpo.

Pesci

Non è il momento di nuotare controcorrente. La tua compatibilità con gli altri sembra essere in una fase delicata, quindi attento a non fare onde. L’adattabilità potrebbe salvarti in più di un’occasione e ricorda che l’equilibrio interiore si trova spesso nelle piccole cose. Sul fronte delle finanze, diciamo che non è il momento per fare il grande salto ma nemmeno per nascondersi sotto la sabbia, mantieni la calma e naviga sicuro.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)