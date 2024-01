Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dall’8 al 14 gennaio 2024:

Ariete

La vostra energia potrebbe essere alle stelle o fare i capricci, quindi attenzione a non bruciarvi troppo in fretta. Sul lavoro? Potrebbero esserci giorni migliori, ma ricordate che ogni sfida è un’opportunità di crescita. In amore e nelle finanze… diciamo che tenere gli occhi aperti non fa mai male.

Toro

Potresti sentire un po’ di sfasamento nelle relazioni o nel lavoro, ma non disperare. C’è una sorta di equilibrio interiore in agguato da qualche parte, è il momento di sintonizzarsi e trovarlo. Le tue finanze? Beh, non sono fenomenali, ma nemmeno in caduta libera. L’energia fluttua come la ricezione del tuo vecchio walkman: a giorni top, altri flop.

Gemelli

Compatibilità e abilità sociali stanno ballando il tango sotto una luna capricciosa. Aspettatevi qualche scivolone inaspettato ma non disperate, c’è un barlume di saggezza nella vostra tasca pronta a essere usata al momento giusto. Salute e finanze? Potrebbero fare i capricci come gatti su un tetto caldo d’estate, quindi occhio ai bilanciamenti! E oh, quella creatività potrebbe salvare più di una situazione – apritela come si apre una finestra a primavera.

Cancro

Potresti sentire come se l’amore fosse un po’ una giostra: a volte sei in cima al mondo, altre… beh, meno. Sul lavoro? Forse le cose non sono esattamente su misura per te ora. La fortuna è un campo di battaglia: alcuni giorni vinci senza nemmeno provarci, altri… diciamo solo che dovresti evitare di fare grandi scommesse. Le finanze oscillano più dell’umore di un pre-adolescente – tienile sotto controllo!

Leone

Potresti sentirti un po’ altalenante quando si tratta delle finanze e forse anche dell’amore, ma non lasciare che questo ti scoraggi troppo. Il lavoro mostra segni di stabilità, quindi respira! L’energia va a fasi alterne, ricorda di prenderti le tue pause. Sulla fortuna… diciamo solo che è il momento giusto per evitare grattacieli.

Vergine

Non è proprio il momento di tirare i remi in barca, ok? Particolari situazioni potrebbero richiedere una dose extra di pazienza, soprattutto quando si tratta delle finanze e della salute. Però, non tutto va male, ci sono scintille nell’area dell’amore e la tua energia non scherza affatto! Mantieni l’equilibrio come solo tu sai fare e cogli le opportunità che ti serviranno al volo.

Bilancia

In amore potresti trovarti in un altalena emotiva, quindi preparati a qualche sussulto. Sul lavoro… diciamo che è il momento giusto per non farsi troppo notare. Le tue finanze stanno ballando il limbo, cerca di tenere bassa la barra delle spese! Energeticamente sei su un’ottovolante, ricordati di allacciarti le cinture. La tua intuizione potrebbe salvarti più d’una volta questa volta.

Scorpione

Potresti sentire che alcune cose stanno andando alla grande mentre altre… beh, potrebbero essere migliori. Facciamo così: concentra le tue energie su ciò che funziona e non farti abbattere troppo dalle piccole grane quotidiane, ok? Ricorda, la ruota gira sempre.

Sagittario

Tieni gli occhi aperti perché potrebbero esserci delle opportunità nascoste tra le pieghe della routine. Potresti sentirti un po’ altalenante in amore e sul lavoro – non tutto va come sperato? La tua energia è una montagna russa, ma sai gestirla. E quelle finanze? Beh, tira un po’ la cinghia. Cerca di tenere a bada quel tuo lato avventuroso, può giocarti brutti scherzi.

Capricorno

Non è il momento di scommettere sul cavallo vincente perché la fortuna sembra aver preso un po’ di ferie. L’amore potrebbe darti qualche grattacapo, ma nulla che non si possa gestire con un po’ di pazienza. Sul lavoro sei sulla buona strada: mantieni la concentrazione e vedrai risultati. Le finanze? Occhio a non fare il passo più lungo della gamba. E per quanto riguarda l’energia… diciamo che potresti sentirti un pelino meno scattante del solito.

Acquario

Stai in campana con la salute, potrebbero esserci dei piccoli contrattempi. Per quanto riguarda il lavoro, non aspettarti grandi rivoluzioni, ma non è detto che sia una cosa negativa. Potresti scoprire delle nuove passioni o hobby che ti daranno energia e gioia in questo periodo strano. Ricorda di tenere d’occhio le finanze, meglio evitare spese folli!

Pesci

In ambito affettivo, potresti incappare in qualche onda più alta del solito, ma nulla che non puoi gestire con la tua naturale resilienza. Sul lavoro, le cose si presentano abbastanza stabili, mantieni il corso e procedi con cautela. La fortuna? Beh, diciamo che non è proprio il momento di fare all-in. Occhio alle finanze e cerca di conservare energia per i giorni a venire.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)