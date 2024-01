Nella notte alcuni ladri haffo effettuato una spaccata alla Playa Rent, l’agenzia di noleggio auto di via Trieste. Porta a vetri in frantumi. È in corso l’inventario dei danni e della refurtiva. Indagano le forze dell’ordine, arrivate sul posto dopo la segnalazione del colpo. Alcune telecamere nella zona potrebbero aver ripreso i ladri in azione.