Violenta caduta a terra per Jader Giraldi durante la seconda tappa della Dakar 2024. Il centauro faentino è caduto dalla moto mentre stava affrontando un tratto di percorso caratterizzato dalla presenza di molti sassi. Giraldi stava procedendo lentamente, al chilometro 320 circa, ad un’andatura di 20-30 Km/h, ma la ruota posteriore della moto ha scartato improvvisamente ed è caduto. Fortunatamente niente di rotto per il motociclista, ma una forte contusione ad una gamba e ad una spalla, tant’è che è stato necessario l’intervento del soccorso in elicottero. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Jader Giraldi al bivacco a fine tappa, confessando i propri dubbi sulla capacità di ripartire al videoblog Rally Pov, che l’anno scorso l’ha visto protagonista narratore dell’avventura italiana alla Dakar.

La Dakar 2024 si sta contraddistinguendo come una corsa molto dura, già dal prologo di 400 Km, quasi tutti composti da campi di pietre. 460 Km la tappa successiva: dune, letti di torrente, piani e ancora rocce.

Purtroppo un altro incidente ha contraddistinto la frazione: lo spagnolo Carles Falcon è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni e gli è stata diagnosticata la frattura della vertebra C2. Il motociclista è caduto negli ultimi chilometri di gara. I soccorsi sono stati chiamati da un compagno di squadra. Il medico, arrivato in elicottero, ha praticato a lungo il massaggio cardiaco, riuscendo alla fine a rianimare Falcon. In un comunicato stampa, il team di Falcon ha chiarito che il catalano si trova in coma indotto e con un edema cerebrale e rimarrà sedato nella speranza che l’edema possa ridursi. Nel frattempo verrà operato per la frattura riportata.