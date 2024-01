Donna si butta dal nono piano con la figlia e il cane

Tragedia nella mattinata a Ravenna, in via Dradi. Una donna si è lanciata dal nono piano di un palazzo in ristrutturazione, con in braccio il cane e la figlia di 6 anni. La bambina è morta, la donna è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Deceduto anche il cane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e la Polizia di Stato. In corso gli accertamenti da parte della Polizia Scientifica. Si stanno raccogliendo anche le prime testimonianze per capire che cosa sia realmente accaduto.