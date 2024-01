Secondo posto per Alessio Grillini alla Forte Seafront a Forte dei Marmi. Domenica si è disputata la quarta maratona in quattro giorni. L’ultima frazione è stata vinta da Lorenzo Lotti, in gara solo la domenica.

La classifica finale, con la somma dei tempi delle quattro gare corse in questi giorni, ha visto trionfare Gianluca Conigliio, vincitore di tre maratone su quattro, con il tempo complessivo di 12h14’06’’. Al secondo posto il faentino Alessio Grillini, con 18’ di ritardo, terzo nella corsa di domenica. Terzo Giorgio Calcaterra, vincitore delle prime due edizioni della competizione.

Fra le donne ha primeggiato Sara Pastore in 14h51’20’’, davanti a Morena Cerchiari e a Marie-Noelle Lamer.

150 gli atleti che hanno preso il via alla manifestazione promossa dal Club Supermarathon Italy. Per diversi di loro è stato un primo duro allenamento nel corso della preparazione per le prossime 100 chilometri, fra cui anche la 100 Km del Passatore.