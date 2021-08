Domenica 29 agosto torna a Lugo la ciclostorica d’epoca “Sulla via dei mulini” con un nuovo percorso lungo il Canale dei mulini.

Il teatro sarà principalmente il “Canale dei Mulini Slow” che verrà percorso da un gruppo di cicliste e ciclisti che spingono preziose biciclette d’epoca vestiti con divise vintage. Il tracciato impegnativo ma di grande suggestione misura circa 77 km, si estende a vista su un panorama fatto di calanchi e filari di Sangiovese che solcano dolci declivi.

In alternativa, sarà possibile percorrere un itinerario di circa 63 km, segnato da ondulazioni più dolci e alla portata di tutti. Strade sterrate e asfaltate si alternano lungo il percorso.

Sabato 28 agosto, a partire dalle 14.30 le cicloguide accompagneranno i partecipanti ad una pedalata libera aperta a tutti attraverso i territori bagnati dal canale dei mulini verso la confluenza con il Destra Reno. Sempre sabato, a Bizzuno in piazza del Parco, cena a base di paella al costo di 22 euro da prenotare entro il 20 agosto.

Il giorno dopo, domenica 29 si svolgerà la corsa. La partenza è fissata per le 8 dalla piazza del Parco di Bizzuno, mentre alle 12.30, dopo gli arrivi, apre il pasta party.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione GirodellaRomagna.net, in collaborazione con l’Unione cicloturistica “Francesco Baracca”, Orgoglio pieghevole, l’associazione “Fausto e Serse Coppi” e il Pedale Fusignanese, con il patrocinio del Comune di Lugo.

È possibile iscriversi anche il giorno della gara, oppure nei giorni precedenti direttamente presso l’associazione Girodellaromagna.net (335 394223) o in quella dell’Unione Cicloturistica “Francesco Baracca” in via Rivali San Bartolomeo 2 (328 1835908). Per la prenotazione della cena e per ulteriori informazioni contattare il numero 335 394223 (Oscar Pirazzini), scrivere alla mail info@girodellaromagna.net

Saranno adottate tutte le norme anti covid-19 in vigore.