La società comunica di avere raggiunto l’accordo per il passaggio di Federico Botti in giallorosso.

Portiere classe 2002 è cresciuto nei settori giovanili di Inter e Brescia prima di debuttare in prima squadra due stagioni fa al Breno in serie D, nella scorsa stagione è stato, sempre in serie D, il portiere titolare dell’Arconatese.