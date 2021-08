È stato diramato ufficialmente nella giornata di ieri il calendario della stagione 2021/2022 della Legabasket Femminile.

L’esordio nella prima giornata (attualmente prevista per il weekend del 2/3 ottobre) per l’E-Work Faenza è previsto contro l’altra neopromossa Moncalieri.

L’ultima di campionato sarà invece contro Le Mura Lucca.

Di seguito tutti gli impegni previsti per la prossima stagione, in attesa delle ufficialità di vari anticipi/posticipi

Le ragazze di coach Sguaizer si raduneranno a Faenza tra due settimane e inizieranno la preparazione in vista del campionato che partirà ufficialmente il primo weekend di Ottobre con l’opening day.

A settembre le manfrede scenderanno in campo per le amichevoli precampionato.

Le date delle amichevoli: