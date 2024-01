Chiuso per accertamenti per alcune ore nel pomeriggio di domenica il ponte sul fiume Ronco a Ghibullo. L’infrastruttura di via Gambellara aveva presentato nei giorni precedenti alcune crepe ed era tenuto sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine. Nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, insieme ai tecnici della provincia.

Le verifiche hanno dato esito positivo e il ponte in serata è stato riaperto, ma i controlli continueranno nei prossimi giorni.