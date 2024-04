Giovedì 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, la sezione di Ravenna del Movimento Federalista Europeo e l’Istituto Comprensivo Statale “A. Baccarini” di Russi, in collaborazione con il Centro Sociale Culturale Porta Nova, inaugurano la “PANCHINA EUROPEA” presso il Parco Masoni, alle ore 10.00, in via Don Minzoni a Russi.

La Giornata dell’Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, celebra la storica dichiarazione del 1950 in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea.

Con questa iniziativa si vuole ribadire – e riaffermare – il legame fra l’Italia e l’ Unione Europea, con l’obiettivo di condividere i valori della pace e della solidarietà che sono alla base del progetto europeo, portando i simboli dell’UE e della pace sul territorio.

Coinvolgendo direttamente gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado “A. Baccarini”, attraverso il semplice e simbolico gesto della pittura della panchina con i colori della bandiera europea, si vuole altresì riflettere insieme a loro e alla comunità locale sul processo di integrazione, sulla condivisione dei “valori europei”, nonché sull’importanza di una cittadinanza europea attiva, capace di generare un sentimento d’identità europea.