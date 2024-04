Via libera all’urbanizzazione di via Marchesina, a Castel Bolognese, da parte del Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina. Dopo il parere positivo del Comitato Urbanistico Area Vasta e del consiglio comunale di Castel Bolognese, l’urbanizzazione ha trovato anche l’ultimo voto favorevole necessario per poter poi siglare le convezioni operative e depositare le fidejussioni necessarie a far partire i cantieri.

Via Marchesina è una piccola strada alle porte di Castel Bolognese, a monte del centro abitato, compresa fra l’area sportiva della città e la Casolana. Il progetto, risalente al 2018, quando venne presentata una manifestazione d’interesse, prevede la costruzione di unità mono o plurifamiliari su quattro lotti