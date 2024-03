Importante vittoria di misura, 1-0 del Faenzaa Rimini sul campo della Stella San Giovanni firmata dal centro del centravanti Bagnolini.

La squadra biancoazzurra sblocca il risultato ben presto. Ci va vicino dopo pochi secondi dall’avvio quando su cross di Gimelli, capitan Gabrielli scarica in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Poi però già al terzo minuto fa centro grazie a una bella azione avviata da Pezzi che di destro pesca e serve con il contagiri Bertoni che con il suo perfetto inserimento arriva sul fondo e mette rasoterra a centro area dove Bagnolinianticipa l’avversario e deposita in rete di destro. 0-1

La formazione di mister Vezzoli controlla il gioco senza esporsi a particolari rischi e, anzi sfiora il raddoppio più volte. Nel secondo tempo, in particolare è il sempre attivo Bertoni a colpire il palo. Poi Lucarelli, subentrato a Pezzi, solo davanti alla porta non è preciso e tira fuori. Altra occasione capita al rientrante Tuzio, che intercetta un cross di Gjordumi all’altezza del dischetto del rigore, ma conclude alto. Infine è De Marco a scodellare al centro un insidioso traversone, ma nessuno riesce ad approfittarne.

I padroni di casa della Stella non riescono mai a rendersi insidiosi, tanto che su taccuino si segnalano solo un paio di belle uscite dell’attento Ruffilli, ma niente di particolarmente pericoloso.

Mercoledì 6 marzo (ore 20.30), ancora in turno infrasettimanale come all’andata, il Faenza affronterà allo stadio “Bruno Neri” la capoclassifica Sampierana, che precede i manfredi di sei punti e avrà dalla sua anche un giorno in più di recupero avendo giocato in anticipo il turno.

Stella S.G. – Faenza 0-1

Stella S.G.: Bascucci, Martin, Bonucci (39’ st Eusebi), Premi, Dragovoja (32’ st Orlandi), Radu, Alvisi (19’ st Russo), Rushani, Medi (19’ st Marchini), Belloni, Martin (43’ st Pasquinelli). A disposizione: Tani, Guidomei, Proietti, Palladino. All. Forchino

Faenza: Ruffilli, De Marco, Gimelli, Gabrielli, M. Albonetti, Bertoni, Marocchi (32’ st Prati), Benini (43’ st Zani), Bagnolini (18’ st Tuzio), Pezzi (18’ st Lucarelli), Gjordumi. A disposizione: Fabbri, S. Albonetti, Karaj, Cavolini, Manaresi. All. Vezzoli

Arbitro: Morganti di Lugo- assistenti: Zampaglione e Parisi di Cesena

Rete: 3’ pt Bagnolini

Note

Espulso: Russo per proteste offensive

Ammoniti: Rushani, Pasquinelli; M. Albonetti, Gimelli, Ruffilli.

Recupero: 1’-5’