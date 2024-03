Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia a Faenza, segnala una iniziativa partita da Bologna che ha come tema il decoro Urbano: “In un passato intervento, avevamo avuto modo di segnalare come Popolo della Famiglia la grande quantità di scritte e di graffiti che invadono i muri cittadini, con particolare riferimento al centro storico.

Riteniamo che il decoro urbano sia elemento imprescindibile per una città e per questo debba essere valorizzato e difeso maggiormente.

Partendo dal presupposto che chi deturpa commette un reato e deve essere oggetto a sanzioni importanti, l’iniziativa che è stata promossa a Bologna potrebbe essere ripresa anche a Faenza; ovvero commercianti ed imprese che si fanno carico della pulizia dei muri, potranno usufruire di scontistiche sulle tasse comunali.

Aggiungo inoltre che, visto e considerato il successo di eventi come la cogestione all’istituto Oriani, non sarebbe neppure una idea malvagia attivare azioni di “pulizia” partendo proprio dalle scuole, insegnando ai ragazzi l’importanza di rispettare ciò che li circonda, come avviene in altre città italiane.

Auspichiamo che la nostra amministrazione possa prendere in esame questa nostra proposta.”